ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ | ನದಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಜೋಡಿ ಕಾಡಾನೆ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ– ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಆನೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:31 IST
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೂಟೇಲು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಕಾಡಾನೆ
DakshinaKannada

