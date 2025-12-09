ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಜಿರೆ| ಯಶೋವರ್ಮರ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ: ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ನಾವೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಯಶೋವನದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾಯಶೋವರ್ಮ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು
program

