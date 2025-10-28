ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪುತ್ತೂರು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

ಬನ್ನೂರು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಭೇಟಿ; ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:23 IST
₹ 26 ಲಕ್ಷ  ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು
Dakshina Kannada

