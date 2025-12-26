ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
davanagere
ಜಗಳೂರು: ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಲ್ಲುಸುಣ್ಣ

ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ರಕ್ಷಿಸಲು ರೈತರು ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ಜಿ.ಸಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
AgricultureDavanagere

