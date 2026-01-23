ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ| ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ; ಬಳಕೆಯಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ

56 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಅಮೃತ ಕಿರಣ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ 
ಎಂ.ಸಿ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಸಂಘ
DavangereMedical

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

