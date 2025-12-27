ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು: ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ

ಎಂ. ನಟರಾಜನ್
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡೋಜರ್‌ ಬಳಸಿ ಹೊಲ ಮಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಡೋಜರ್‌ ಬಳಸಿ ಹೊಲ ಮಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT