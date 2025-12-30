ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:48 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:48 IST
ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು 
Davanagerebus facility

