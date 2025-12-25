ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹರಿಹರ: ಬೆಸಿಲಿಕ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಡಗರ

ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ; ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಟಿ.ಇನಾಯತ್‌ ಉಲ್ಲಾ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪಕವನ್ನು ಬೆಸಿಲಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು  
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪಕವನ್ನು ಬೆಸಿಲಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು  
Davanagerechrismas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT