<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹೋದರತ್ವ, ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಏಸುವಿನ ಜನನದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಮಾತೆ ಬೆಸಿಲಿಕ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಡುರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. </p>.<h2>ರೈತರ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:</h2>.<p>'ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರೈತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಏಸು ಒಳಿತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಶಾಂತಿ ತೊಲಗಿ, ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೆ.ಎ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿ. 25ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಚಳಿಗಾಲದ ಮೈಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: </h2>.<p><strong>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ:</strong> ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ನಕ್ಷತ್ರದ ದೀಪಗಳು:</strong> ಏಸು ಜನಿಸಿದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ನಕ್ಷತ್ರದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕ್ಯಾರಲ್ ಗಾಯನ:</strong> ಗುಂಪು, ಗುಂಪಾಗಿ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಏಸುವಿನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು (ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್) ಹಾಡುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯ.</p>.<p>ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್: ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ 'ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್' ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಾಂಟಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:</strong> ಡಿ. 24ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ತಿಂಡಿ– ತಿನಿಸುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ:</strong> ಹಬ್ಬವೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕುಕ್ಕೀಸ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಬ್ಬದೂಟ ಸವಿಯುವುದು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ. ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ 'ನೀಡುವುದು'. ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸಮಯವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.</p>