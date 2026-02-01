ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ; ನಷ್ಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 112/14 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಗಿಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವುದು.

DavanagereFire accident

