ಗಿಳಿಗಳ ದಾಳಿ: ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:39 IST
ಮೇನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ₹45000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ಭರಪೂರ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಗಿಳಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
ಗಿಳಿ ಓಡಿಸಲು ಡಬ್ಬ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ
DavanagereMaize crop

