ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ; ದೂರುದಾರನೇ ಆರೋಪಿ!

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ₹52 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹152 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ₹1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ:</strong> </p>.<p>'ನನ್ನ 'ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹52.60 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಚ್.ಎಚ್. ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಹಾಸನದ ಅರ್ಫಾತ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್ನ ಸಂಜಯ್ ಕುಂದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ₹152 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ₹132 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ₹18 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ದೂರುದಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ₹ 52.60 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೂರುದಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಖಾತೆ:</strong> </p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್, ಅದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಹುಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದುಬೈನಿಂದ ಈ ಖಾತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಫೇಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಣವೂ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ತನಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>