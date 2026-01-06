ದಾವಣಗೆರೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ಲಾಭದ ಆಮಿಷ; ₹33.81 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹33.81 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತರು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಖಚಿತ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹33.81 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಭಾಂಶವಿರಲಿ, ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹರಿಹರದ ನಿವಾಸಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p class="Briefhead">ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ₹15.72 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ </p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹15.72 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಬಂತು. ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹10,000 ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹15.72 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಜಾಲಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>