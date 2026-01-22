ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ; ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ತೀರ್ಮಾನ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:28 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:28 IST
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗುತ್ತೇನೆ? ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
