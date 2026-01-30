ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ: ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:25 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:25 IST
ಸಿ.ಎಚ್. ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ
ರಾಮಪ್ಪ ಎಂ.
Davanagere

