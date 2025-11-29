ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್‌ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮನವಿ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಬೀದಿದೀಪ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಜಕಾತಿ ಮರು ಆರಂಭಿಸಿ..</p>.<p>ಇವು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ಸಲಹೆಗಳು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೋಷಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 1ರಿಂದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಎ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಕಾಫಿಡೇಯಿಂದ ಬಿಐಟಿವರೆಗಿನ ನೂತನ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಸ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಬೀದಿನಾಯಿ, ಹಂದಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಫಲಕಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ನಿಖರ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಶಾಮನೂರು ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕುಂದುವಾಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎಂದು ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚವಾಣ್, ಎಂ.ಎಚ್. ಉದಯಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಳಾ ದೇವಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<h2>ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಆಯುಕ್ತೆ</h2><p>‘ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 32ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. 1.63 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಂಬಾರು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲ </blockquote><span class="attribution">ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಒಳಿತು <br></blockquote><span class="attribution">ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಡಾವಣೆ</span></div>.<div><blockquote>ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ <br></blockquote><span class="attribution">ವಿವೇಕ್, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>