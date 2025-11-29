ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್‌ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಡಾಲರ್ಸ್‌ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಂಬಾರು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ಡಾಲರ್ಸ್‌ ಕಾಲೊನಿ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಒಳಿತು
ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ
ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವೇಕ್‌, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ
