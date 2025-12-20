ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
173 ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು:₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ 173 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಾಹನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 110 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು
ಸಾಗರಿಕಾ ಗೃಹಿಣಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಪೊಲೀಸರು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸ್ವತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ದಾವಣಗೆರೆ
Davanagere

