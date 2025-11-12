ದಾವಣಗೆರೆ|ಬಾಲಕ–ಬಾಲಕಿಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ:ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 14 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. </p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಗಳೂರು, ಹರಿಹರ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದರು. </p><p>ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ‘ಧೂಡಾ’ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಪಿಒ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ರಾಮಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p><h2>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು: </h2><p><strong>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ:</strong></p><p>ಬಾಲಕಿಯರು: 100 ಮೀ. ಓಟ ಎಸ್.ಡಿ.ಜಾಹ್ನವಿ (ಪ್ರಥಮ), ಕೆ.ಆರ್.ಸಂಜನಾ (ದ್ವಿತೀಯ). 200 ಮೀ. ಓಟ: ಎಸ್.ಡಿ.ಜಾಹ್ನವಿ (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಎನ್.ಗೌತಮಿ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ ಓಟ: ಎಂ.ಸಂಜನಾ (ಪ್ರ), ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಪಾ (ದ್ವಿ). 600 ಮೀ ಓಟ: ಜಿ.ಎ.ದೀಕ್ಷಾ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಸಂಜನಾ (ದ್ವಿ). 80 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಡಿ.ಕೆ.ಯುತಶ್ರೀ (ಪ್ರ), ಬಿ.ಎಸ್.ವಾಣಿಶ್ರೀ (ದ್ವಿ). 4X100 ಮೀ. ರಿಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ತಂಡ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಆರ್.ವಿಶಾಂಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡ (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಎಸ್.ಡಿ.ಜಾಹ್ನವಿ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಜಿ.ಜಯಶ್ರೀ (ದ್ವಿ). ಹೈಜಂಪ್: ಕೀರ್ತನಾ (ಪ್ರ), ಕೆ.ಆರ್.ವರ್ಷ (ದ್ವಿ). ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಆರ್.ಕೆ.ನಂದಿತಾ (ಪ್ರ), ಪಿ.ಜೆ.ಪ್ರಗತಿ (ದ್ವಿ). ಶಾಟ್ಪಟ್: ಲಕುಮಿ (ಪ್ರ), ಆರ್.ಕೆ.ನಂದಿತಾ (ದ್ವಿ).</p><p><strong>ಬಾಲಕರು:</strong> 100 ಮೀ. ಓಟ: ಎಸ್.ಹೇಮಂತ್ (ಪ್ರ), ಜಿ.ಗೌತಮ್ (ದ್ವಿ), 200 ಮೀ. ಓಟ: ಜಿ.ಗೌತಮ್ (ಪ್ರ), ನೂರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ. ಓಟ: ಆರ್.ಆರ್.ಲೋಹಿತ್ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ನಮ್ರತ್ (ದ್ವಿ). 600 ಮೀ. ಓಟ: ಎಂ.ಕುಶಾಲ್ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ಅರ್ಜುನ್ (ದ್ವಿ). 80 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ನಾಗರಾಜ್ (ಪ್ರ), ಜಾವೇದ್ (ದ್ವಿ). 4X100 ಮೀ. ರಿಲೇ: ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ತಂಡ (ಪ್ರ), ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಎನ್.ಮೈಲಾರಿ (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಉಮೇಶ್ (ದ್ವಿ). ಹೈಜಂಪ್: ನಾಗರಾಜ್ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಪಿ.ಶ್ರೇಯಸ್ (ದ್ವಿ). ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಎಸ್.ಎಚ್.ಶ್ರೇಯಸ್ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ನಿತಿನ್ಕುಮಾರ್ (ದ್ವಿ). ಶಾಟ್ಪಟ್: ಎಸ್.ಎಚ್.ಶ್ರೇಯಸ್ (ಪ್ರ), ಪಿ.ಬಿ.ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್ (ದ್ವಿ). </p><p><strong>17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು: </strong></p> <p>100 ಮೀ. ಓಟ: ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರ), ಎಲ್.ಎನ್.ಸುಕನ್ಯಾ (ದ್ವಿ). 200 ಮೀ ಓಟ: ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರ), ಜಿ.ಎಂ.ಸಿಂಧೂ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ. ಓಟ: ಎಸ್.ಎಚ್.ಚಂದನಾ (ಪ್ರ), ಪ್ರಜ್ಞಾ (ದ್ವಿ). 800 ಮೀ. ಓಟ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪನವರ್ (ಪ್ರ), ರಾಕಾ (ದ್ವಿ). 1,500 ಮೀ. ಓಟ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್. ನಂಜಪ್ಪನವರ್ (ಪ್ರ), ಗೌತಮಿ (ದ್ವಿ). 3000 ಮೀ. ಓಟ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್. ನಂಜಪ್ಪನವರ್ (ಪ್ರ), ಪಿ.ಎಸ್.ಗೌತಮಿ (ದ್ವಿ). 3 ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಶ್ವೇತಾ (ಪ್ರ), ಪಿ.ಯಶೋಧಾ (ದ್ವಿ). 100 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಎಸ್.ಭೂಮಿಕಾ (ಪ್ರ), ಭಾವನಾ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರ), ಬೃಂದಾ (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಕೆ.ಪಿ.ಸಹನಾ (ಪ್ರ), ಅನುಷಾ (ದ್ವಿ). ಹೈಜಂಪ್: ಎಚ್.ವಿ.ನೀಲಮ್ಮ (ಪ್ರ), ಆರ್.ಅಶ್ವಿನಿ (ದ್ವಿ). ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಕೆ.ಪಿ.ಸಹನಾ (ಪ್ರ), ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ (ದ್ವಿ). ಶಾಟ್ಪಟ್: ಡಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ (ಪ್ರ), ಡಿ.ಎಚ್.ಆಶಾ (ದ್ವಿ). ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಬಿ.ಸಿ.ಗಗನ (ಪ್ರ), ಎನ್.ಎಸ್.ಶ್ರಾವ್ಯಶ್ರೀ (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಆರ್.ಮಿಲನ (ಪ್ರ), ಡಿ.ಎಸ್.ಕಾವ್ಯ (ದ್ವಿ). ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ: ಭೂಮಿಕಾ (ಪ್ರ), ತನಾಜ್ (ದ್ವಿ). ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್: ರಕ್ಷಿತಾ (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಇ.ಪುಷ್ಪ (ದ್ವಿ). </p><p><strong>ಬಾಲಕರು:</strong> 100 ಮೀ ಓಟ: ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ (ಪ್ರ), ಬರ್ಖತ್ ಅಲಿ (ದ್ವಿ). 200 ಮೀ ಓಟ: ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ (ಪ್ರ), ರವಿಚಂದ್ರ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ ಓಟ: ಸುಜಯ್ (ಪ್ರ), ಭಗತ್ (ದ್ವಿ). 800 ಮೀ ಓಟ: ಶಿವಯೋಗಯ್ಯ (ಪ್ರ), ಕೆ.ಎಂ.ವಿನೋದ್ (ದ್ವಿ). 1500 ಮೀ. ಓಟ: ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂದೀಪ್ (ಪ್ರ), ಗುಲಾಮಿ (ದ್ವಿ). 3000 ಮೀ. ಓಟ: ಗುಲಾಮಿ (ಪ್ರ), ಛತ್ರಪತಿ ಚಂದನ್ ಎಸ್. ಜಾಧವ್ (ದ್ವಿ). 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ: ಎಸ್.ಸಾಗರ್ (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ (ದ್ವಿ). 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಎನ್.ಜೀವನ್ (ಪ್ರ), ತಿಪ್ಪೇಶ್ (ದ್ವಿ). 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಎಂ.ಯುವರಾಜ್ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದು (ದ್ವಿ). 4X400 ಮೀ. ರಿಲೇ: ಮೋಹನ ಮತ್ತು ತಂಡ (ಪ್ರ), ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ತಂಡ (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಎಚ್.ಪ್ರಮೋದ್ (ಪ್ರ), ಬಿ.ಎಂ.ಭರತ್ (ದ್ವಿ). ಹೈಜಂಪ್: ಮಹಮದ್ ಕೈಫ್ (ಪ್ರ), ಬರ್ಖತ್ ಅಲಿ (ದ್ವಿ). ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಸುದರ್ಶನ್ (ಪ್ರ), ಮನು (ದ್ವಿ). ಶಾಟ್ಪಟ್: ಡಿ.ಆರ್.ಯಶವಂತ (ಪ್ರ), ಆರ್.ಅಮಿತ್ (ದ್ವಿ). ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಎಂ.ಸಿದ್ಧಿಕ್ (ಪ್ರ), ಎನ್.ಸಂದೀಪ (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಸಮರ್ಥಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ), ಆರ್.ಅಮಿತ್ (ದ್ವಿ). ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ: ಪವನ್ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ), ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ದ್ವಿ). ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್: ಪವನ್ ಪಿ.ನಾಯಕ್ (ಪ್ರ), ಬಿ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ (ದ್ವಿ). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>