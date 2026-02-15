ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ | ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌: ಡಿಕೆಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ರಾಜಕಾರಣ. ರೊಟ್ಟಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಜನ ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಯಾಗಡ್‌ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಸದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
