ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರು, ನಿವೇಶನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೋರಾಟ: ಸಾತಿ ಸುಂದರೇಶ್

ಸಿಪಿಐ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಜಾಥಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರೂಪುತಳೆದ ಕಾಲ ಒಂದೇ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು
–ಸಾತಿ ಸುಂದರೇಶ್‌, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿಐ
Davanagere

