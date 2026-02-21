ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಎರಡು ರೈಲು ಸೇತುವೆಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ 

<p><strong>ಹರಿಹರ</strong>: ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದೊಂದು ಸೇರಿ ರೈಲು ನದಿ ದಾಟಲು ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇತುವೆಯ 50ರಿಂದ 60 ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲೇ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಕ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ಅಕ್ಕ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕದಸಂಸ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ. ಜೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ-1957 (ಎಂಎಂಡಿಆರ್), ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಎಂಎಂಸಿಆರ್), ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸ್ಥಿರ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-2016 (ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಎಂಜಿ) ಮೊದಲಾದ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ಭಾಗದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸೇತುವೆಗಳ ಬುನಾದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಸೇತುವೆಗಳ ಬುನಾದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ.</blockquote><span class="attribution">ಸೋಮಿಯಾ ನಾಯಕ್, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>