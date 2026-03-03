ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜಗಳೂರು: ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು

ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:52 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:52 IST
ಮಾರ್ಚ್ 30ರವರೆಗೆ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ರೈತರು ಯವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಅವಸರ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
