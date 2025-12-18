ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಾಗೃತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ 538ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕಗುರುಪೀಠದ ಡಾ. ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 
Davanagere

