ಚನ್ನಗಿರಿ | ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನು: ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ

<p><strong>ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ (ಚನ್ನಗಿರಿ):</strong> 'ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ನೀರು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಬ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ರೈತರು ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಂಜಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಣ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಲೋಹಿತ್, ಏಕಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಮುದ್ದನಾರಪ್ಪ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>