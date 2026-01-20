ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
ಡಾ.ಎಸ್‌. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ
ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆಡೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಎಸ್‌. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

