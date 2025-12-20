ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಯಕೊಂಡ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಸೊಗಡಿನ ಅವರೆ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆ– ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಘಮಲು; ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಮಾಯಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಅವರೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರು 
