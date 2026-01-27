ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು | ಸಂಭ್ರಮದ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ನೂತನ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆರ್. ರವಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
