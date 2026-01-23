ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ| ಕೃತಕ ಮಂಡಿಕೀಲು ಬದಲಾವಣೆ: ರೋಬೋಟಿಕ್‌ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಡಾ.ಟಿ.ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
Davanagerehospital

