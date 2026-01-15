ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಕಬ್ಬು ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ₹70 ರಿಂದ ₹100 ದರ; ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಸಡಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:42 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಸಿದರು 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆದರ್ಶ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು
