ಚನ್ನಗಿರಿ | ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಖರೀದಿಗೆ ಭರಾಟೆ

<p><strong>ಚನ್ನಗಿರಿ</strong>: ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಂಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಗುರುವಾರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ತುಸು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ₹ 100ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>