ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಶಿಫಾರಸು: ಅಪರ್ಣಾ ಎಂ.ಕೊಳ್ಳ

ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಪರ್ಣಾ ಎಂ. ಕೊಳ್ಳ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
