30 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ನಗರದ ಎಚ್ಡಿಎಂಸಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ, ನಾಡು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ 513 ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. 30 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ, ಶಂಕರ ಬಿದರಿ, ಹುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಕೀರ್ ಸನದಿ, ಜಿಶಾನ್ ಸಿರ್ಸಂಗಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ, ಡಾ.ನೆತಾಳಿ, ಅಂದಪ್ಪ ಸಂಕನೂರು, ಪ್ರೀತಿ, ಮೋಹನ್ ಹೊಸಮಣಿ ಇದ್ದರು.</p>