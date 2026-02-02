ಅಳ್ನಾವರ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

<p><strong>ಅಳ್ನಾವರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಎರಡೂ ದಿನ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಗುಗ್ಗಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 15 ಜನರು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸವಣೂರಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ತಂಡದ ವೀರಗಾಸೆಯ ನಿನಾದ ಪಟ್ಟಣದ ತುಂಬ ಹರಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಎದುರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರವಂತರ ವೀರಾವೇಶದ ನುಡಿ, ಒಡಪುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದರು. ಪುರವಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾರ ಸನ್ನಿವೇಶ<br /> ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಗಣೇಶ, ನಾಗದೇವತಾ, ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>