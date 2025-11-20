ಅನಂತ ವ್ರತ: ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಸತ್ತೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಬಳಗದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಉದಯಗಿರಿಯ ಡಿ.ಕೆ. ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಚ್ಯುತಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರವಚನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೂಕ್ತ, ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ, ಮದರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಘೋತ್ತಮ ಅವಧಾನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹುನಗುಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಟ್ಟಣಕೋಡಿ, ವಿಠಲ ಅಂಬೇಕರ, ರಮೇಶ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಸುಧೀರ ವಾಳ್ವೇಕರ, ಸಿ.ಕೆ. ಕುಲಕರಣಿ, ಭೀಮಸೇನ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಪ್ರಮೋದ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಹನುಮಂತ ಪುರಾಣಿಕರು, ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಧೀರ ವಾಳ್ವೇಕರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಂಡಗೋಡ, ಹನುಮಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>