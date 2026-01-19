ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಧಾರವಾಡ: ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಗೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಫೌಝಿಯಾ ಸಲೀಂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ
ಆತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವ್ಯ ಕಥಾನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅರುಣಕುಮಾರ ಹಬ್ಬ ಆತ್ಮಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
DharwadAward

