ಧಾರವಾಡ: ಚಿಟಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ 19 ರಿಂದ 

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> 'ನಗರದ ಚರಂತಿಮಠ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಮೀಪದ ಚಿಟಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಫೆ. 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, '19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಕಸಬಾ ಓಣಿಯ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿಟಲಮ್ಮ ದೇಗುಲದವರೆಗೆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸದಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತುರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ, ಸಂತೋಷ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ ಕಲ್ಲಾಪುರ, ರಮೇಶ ರೇವಣ್ಣಕರ, ರವೀಂದ್ರ ಲೊಲೆಣ್ಣವರ, ಆನಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>