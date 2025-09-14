ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಮಳಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು; ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಕೆಲ ಮಳಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ವರ್ತಕರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಡಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೆಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲು ಪಡಿಪಾಟಲಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ:</strong> </p><p>ಮೊದಲ ದಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಬೀಜ ಘಟಕ, ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಕೃಷಿ ವಿ.ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>