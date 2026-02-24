<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತ ಸಮೀಪದ ವಧಾಗಾರದಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ, ಹಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ವಧಾಗಾರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಎತ್ತು ಗುದ್ದಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಗೋವುಗಳನ್ನು ವಧಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಜರಂಗದಳದವರು ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>