ಕುಂದಗೋಳ: ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಕಾವಲು

<p><strong>ಕುಂದಗೋಳ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರದ ರುಚಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ಕಾವಲು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ರೋಕ್ಲೋಜ್ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಭರಪೂರ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ಬದಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 1620.9 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬಿಹಾಳ, ಇಂಗಳಗಿ, ಯಲಿವಾಳ, ಪಶುಪತಿಹಾಳ, ಗುಂಜಳ, ಕಳಸ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಯರೆಬೀದಿಹಾಳ ಕುಂದಗೋಳ, ದೇವನೂರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹40 ಸಾವಿರದಿಂದ ದಿಂದ ₹65 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಬೆಳೆ ಕದಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರು ಕಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ, ಗುಡಗೇರಿ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಬಿಸುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>