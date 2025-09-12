ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದ ದೂಳಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ
ಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೈತ ದೂಳಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಅವರ ಸೇವಂತಿ ಹೂವಿನ ತೋಟ
ರೈತ ದೂಳಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಅವರ ಸೇವಂತಿ ಹೂವಿನ ತೋಟ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ನೆಮ್ಮದಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ
ದೂಳಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗೋವನಕೊಪ್ಪದ ರೈತ
FarmingDharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT