ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 9.3 ಕೆ.ಜಿ. ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ನರಸಾಪೂರ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 9.3 ಕೆ.ಜಿ. ಗಾಂಜಾ ಇರುವುದನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಖಚಿತ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಸನವೊಂದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಘಮ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೀಲವೊಂದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಶಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಟೇಪ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಇರಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹4.66 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>