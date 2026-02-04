ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗರಗ: ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು

ಮಂಜು ಆರ್. ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
ಊಟಕ್ಕೆ 35 ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಶೋಕ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ,ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಯವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು
ಆತ್ಮರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗರಗ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠ
ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಕ್ಷೀಸಿದರು
ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ
Dharwad

