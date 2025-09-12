ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಪರ್ಶ

ಬಹುತೇಕ ಶ್ರಮಿಕರೇ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳು; ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾರುವ ಮಸೀದಿ–ದೇಗುಲ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾರ್ಡ್‌ 76 ನಕ್ಷೆ
ವಾರ್ಡ್‌ 76 ನಕ್ಷೆ
ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಹಿದಾ ಖಾನಂ ಕಿತ್ತೂರ ಸದಸ್ಯೆ 76ನೇ ವಾರ್ಡ್‌
Dharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT