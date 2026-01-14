ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿಲ್ಲದ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ ಹಾವಳಿ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ</strong>, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ (ಏರ್ ಹಾರ್ನ್) ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ 80 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 14,484 ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, 66 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹1.89 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 544 ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 40 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ₹1.21 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಬಹುತೇಕರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಏರ್ ಹಾರ್ನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ₹3 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡಿಗೇರ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ</span></div>.<div><blockquote>ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂತಹ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಜಗದೀಶ ಹೊಂಬಳ, ನಿವಾಸಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>