ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ!

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹75 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್.
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:13 IST
ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗೆ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು –
ಸತೀಶ ನಾಗನೂರು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಎಚ್‌ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ
Dharawada

