ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕೈಲಾಸ’

ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪದ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗುರವಾಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ
siddarudaDarwad

