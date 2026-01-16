ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
‘ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ಪೇರಲ

ವಿಶೇಷ ತಳಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
‘ಜಪಾನ್‌ ರೆಡ್‌ ಡೈಮೆಂಡ್‌’ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು (ಕಟೌಟ್‌ ಮಾಡಿಸಬಹುದು)
ಜಪಾನ್‌ ರೆಡ್‌ ಡೈಮೆಂಡ್‌ ಪೇರಲವು ಉತ್ತಮ ಸಿಹಿ ಹೇರಳವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಹೊಳಪು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ
ಸಿ.ಕೆ.ರಾಜೂರ ಕೃಷಿಕ
HubliGuavaDharawad

