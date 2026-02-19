ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಿ ಆಗಲಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ

ವಾಲ್ಸ್‌ ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರಾಣಿ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT