ಚನ್ನಮ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ: ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ</strong>: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚನ್ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವೀರ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>