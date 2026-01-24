ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ; ಸುತಗಟ್ಟಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಚಿರತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:40 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dharawada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT