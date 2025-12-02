ಬಹುಮುಖಿ ಕೌಶಲ ಕಲಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪಂಕಜ್ ದೇಸಾಯಿ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ‘ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖಿ ಕೌಶಲ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಪೋದಾರ ಲರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್-ಅಗ್ನಿರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೌಶಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೇಮಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ವಿನಯ ಕಾಮತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. <br />ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಂತ ಗಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಚಲ್, ಸಿಒಒ ಶಬ್ನಂ ಜಕಾತಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್, ಏಂಜಲಿನಾ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>